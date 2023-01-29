Киевская кольцевая электричка задерживается из-за ЧП

В воскресенье, 29 января, Киевская кольцевая электричка задерживается вблизи ст. "Зенит" в направлении ст. "Почайная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express .

"Задерживается один из наших электропоездов вблизи ст. "Зенит" в направлении ст. "Почайна", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале, напомнили, что гуляния по путям в нетрезвом состоянии – "плохая идея даже для воскресного утра".