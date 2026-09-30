Київська кільцева електричка тимчасово не працює: чому зупинили рух поїздів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Kyiv City Express у Telegram.

Для цього потрібно скористатись застосунком національного перевізника "Укрзалізниця".

Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків".

Розклад Київської кільцевої електрички можна легко знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua .

Ще пізніше мешканцям і гостям столиці розповіли , які рейси курсують із затримками (станом на 15:50):

"Kyiv City Express продовжує рух за маршрутом. Максимально скорочуємо хвилини відставання", - зауважили у прес-службі.

Менше ніж за годину пасажирам повідомили , що відновили рух міських електричок кільцем після безпекових зупинок.

Щоб вберегти здоров'я та навіть життя людей просять перебувати:

"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок", - порадили всім пасажирам.

" Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози ", - наголосили у прес-службі Kyiv City Express.

Українцям розповіли, що рух поїздів Київської кільцевої електрички тимчасово призупинено в обох напрямках:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем та пояснювали, що змінилось після ремонту.

Крім того, ми повідомляли, що у Kyiv City Express запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.

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