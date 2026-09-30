Київська кільцева електричка тимчасово не працює: чому зупинили рух поїздів
Рух поїздів Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express) тимчасово призупинили в обох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Kyiv City Express у Telegram.
Чому вирішили призупинити поїзди
Українцям розповіли, що рух поїздів Київської кільцевої електрички тимчасово призупинено в обох напрямках:
- через підвищену повітряну загрозу для столиці;
- за вказівкою моніторингової групи "Укрзалізниці".
"Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", - наголосили у прес-службі Kyiv City Express.
Як порадили діяти всім пасажирам
"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок", - порадили всім пасажирам.
Щоб вберегти здоров'я та навіть життя людей просять перебувати:
- або на відстані щонайменше 200 м від залізничної інфраструктури;
- або в укриттях.
Оновлення о 15:45
Менше ніж за годину пасажирам повідомили, що відновили рух міських електричок кільцем після безпекових зупинок.
"Kyiv City Express продовжує рух за маршрутом. Максимально скорочуємо хвилини відставання", - зауважили у прес-службі.
Ще пізніше мешканцям і гостям столиці розповіли, які рейси курсують із затримками (станом на 15:50):
- Б13 "Дарниця - Почайна - Святошин" - курсує зі станції "Почайна" із затримкою 1 година 42 хвилини;
- А15 "Святошин - Почайна - Дарниця" - курсує зі станції "Берестейська" із затримкою 52 хвилини;
- Б14 "Святошин - Вокзальна - Дарниця" - курсує зі станції "Видубичі" із затримкою 1 година 30 хвилин.
Публікація прес-служби Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Де можна знайти розклад електричок
Розклад Київської кільцевої електрички можна легко знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.
Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків".
Для цього потрібно скористатись застосунком національного перевізника "Укрзалізниця".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем та пояснювали, що змінилось після ремонту.
Крім того, ми повідомляли, що у Kyiv City Express запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.
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