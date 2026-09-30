Киевская кольцевая электричка временно не работает: почему остановили движение поездов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Kyiv City Express в Telegram.

Для этого нужно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".

Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua .

Чтобы уберечь здоровье и даже жизнь людей просят находиться:

"Просим быть осмотрительными во время связанных с безопасностью остановок", - посоветовали всем пассажирам.

" Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы ", - подчеркнули в пресс-службе Kyiv City Express.

Украинцам рассказали, что движение поездов Киевской кольцевой электрички временно приостановлено в обоих направлениях:

Напомним, ранее мы рассказывали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.

Кроме того, мы сообщали, что в Kyiv City Express ввели новый способ подтверждения проезда.

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