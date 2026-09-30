Киевская кольцевая электричка временно не работает: почему остановили движение поездов
Движение поездов Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express) временно приостановили в обоих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Kyiv City Express в Telegram.
Почему и как надолго приостановили поезда
Украинцам рассказали, что движение поездов Киевской кольцевой электрички временно приостановлено в обоих направлениях:
- из-за повышенной воздушной угрозы для столицы;
- по указанию мониторинговой группы "Укрзализныци".
"Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы", - подчеркнули в пресс-службе Kyiv City Express.
Как советуют действовать всем пассажирам
"Просим быть осмотрительными во время связанных с безопасностью остановок", - посоветовали всем пассажирам.
Чтобы уберечь здоровье и даже жизнь людей просят находиться:
- либо на расстоянии не менее 200 м от железнодорожной инфраструктуры;
- либо в укрытиях.
Публикация пресс-службы Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Где можно найти расписание электричек
Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.
Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".
Для этого нужно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.
Кроме того, мы сообщали, что в Kyiv City Express ввели новый способ подтверждения проезда.
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