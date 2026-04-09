Київська електричка на Великдень: як курсуватимуть поїзди та за що не треба платити

На великодні вихідні 11-12 квітня Київська кільцева електричка допоможе кожному, хто планує поїздку в храм чи в гості до рідних. Знайти графік поїздів можна онлайн, головне - не забути святковий багаж.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці".
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що на великодні свята графік Kyiv City Express залишається традиційним для вихідних.
Уточнюється, що поїзди на станціях можна "зустрічати" щогодини.
"До того ж, якщо вага святкового кошика в межах 36 кг - проїзд для нього безоплатний", - зауважили у прес-службі Київської кільцевої електрички.
Українцям порадили також насолоджуватись святом, адже "про швидку дорогу між правим та лівим берегом" міста подбають спеціалісти.
"Київська кільцева електричка вже готова до вашої посадки. Гарних свят", - підсумували у Kyiv City Express.
Список всіх рейсів Київської кільцевої електрички можна знайти онлайн - на відповідному порталі Kyiv City Express від УЗ.
Там же можна переглянути:
Щоб побачити більше деталей про конкретний рейс, його потрібно обрати із переліку наявних.
Логіка нумерації поїздів побудована таким чином, щоб пасажирам не треба було шукати номери та напрямок рейсів у довіднику.
Так, у розкладі Київської кільцевої електрички літери А та Б позначають напрямок руху:
А цифри після літери (наприклад, А01 або Б02) - позначають конкретний номер рейсу в цьому напрямку.
Швидко спланувати маршрут своєї подорожі можна завдяки відповідній формі на Kyiv City Express.
Тим часом купити квитки на міську електричку можна "у кілька кліків" - за допомогою застосунку "Укрзалізниці".
Варто зазначити також, що квиток на Київську кільцеву електричку дійсний на зазначений у квитку рейс і дату.
Якщо його не було використано, він втрачає чинність після закінчення доби (на яку був придбаний).
"Просканований квиток чинний дві години з моменту валідації", - пояснили пасажирам на порталі Kyiv City Express.
