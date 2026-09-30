На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх

У Київській області в середу, 30 вересня, запровадили графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня", - наголосили у компанії.
Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі черги 3.2 - з 18:00 до 20:30, а також черги 5.2 - з 20:30 до 24:00.
В ДТЕК наголосили, що про всі можливі зміни будуть інформувати на свої сторінці в Telegram.
Нагадаємо, Міненерго сьогодні повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія вперше застосувала на реактивних дронах нові спеціальні боєзаряди, призначені для ураження високовольтних опор і металевих мостів.