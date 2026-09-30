UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх

19:00 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: відключення світла (Getty Images)

У Київській області в середу, 30 вересня, запровадили графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня", - наголосили у компанії.

Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі черги 3.2 - з 18:00 до 20:30, а також черги 5.2 - з 20:30 до 24:00.

В ДТЕК наголосили, що про всі можливі зміни будуть інформувати на свої сторінці в Telegram.

Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)
Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)

Нагадаємо, Міненерго сьогодні повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія вперше застосувала на реактивних дронах нові спеціальні боєзаряди, призначені для ураження високовольтних опор і металевих мостів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьГрафіки відключення світлаЕлектроенергія