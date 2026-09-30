На Киевщине ввели графики отключений света, но не для всех

"По команде Укрэнерго применены графики отключений на 30 сентября", - отметили в компании.

Согласно графикам, без электричества будут потребители очереди 3.2 - с 18:00 до 20:30, а также очереди 5.2 - с 20:30 до 24:00.

В ДТЭК отметили, что обо всех возможных изменениях будут информировать на своей странице в Telegram.

Фото: в Киевской области ввели графики отключений света (ДТЭК)

Фото: в Киевской области ввели графики отключений света (ДТЭК)

Напомним, Минэнерго сегодня сообщило, что в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии.