На Київщині внаслідок ранкової атаки постраждало четверо людей

Скільки людей постраждало

Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.

Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Медична допомога їм також надається.

Що зруйновано і пошкоджено

Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах Київщини. Пошкодження отримали:

у Броварському районі - складські приміщення та заклад торгівлі;

у Бориспільському районі - три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

"Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Наразі працюємо над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив Тимур Ткаченко.

Наприкінці ночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів і по інших регіонах України.