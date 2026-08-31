На Київщині внаслідок ранкової атаки постраждало четверо людей

Вранці 31 серпня ворог атакував Київщину. Четверо людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.
Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Медична допомога їм також надається.
Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах Київщини. Пошкодження отримали:
"Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Наразі працюємо над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив Тимур Ткаченко.
Наприкінці ночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів і по інших регіонах України.
О 04:20 Росія вдарила авіабомбою ФАБ-500 по центральній частині Слов'янська на Донеччині.
Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоповерхівки, пошкоджень зазнали щонайменше 32 будинки, готель і дитячий садок, є четверо поранених.
Тим часом ворог атакував дронами і Київщину.
Через удар у селі Погреби під Києвом спалахнули складські приміщення, а Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку столиці.