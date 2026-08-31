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На Киевщине в результате утренней атаки пострадали четыре человека

10:49 31.08.2026 Пн
2 мин
В КМВА раскрыли подробности атаки
aimg Елена Чупровская
Фото: ранены четыре человека (facebook.com DSNSKyiv)

Утром 31 августа враг атаковал Киевскую область. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

Сколько человек пострадало

Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь им также оказывается.

Что разрушено и повреждено

Враг продолжает избивать по гражданским объектам Киевщины. Повреждения получили:

  • в Броварском районе - складские помещения и заведение торговли;
  • в Бориспольском районе - три складских помещения и многоквартирный дом.

"Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Сейчас работаем над ликвидацией последствий атаки", - отметил Тимур Ткаченко.

В конце ночи и утром 31 августа враг нанес удары и по другим регионам Украины.

В 04:20 Россия ударила авиабомбой ФАБ-500 по центральной части Славянска в Донецкой области.

В результате удара разрушен подъезд многоэтажки, повреждения получили по меньшей мере 32 дома, гостиница и детский сад, есть четверо раненых.

Тем временем враг атаковал дронами и Киевщину.

Из-за удара в селе Погребы под Киевом вспыхнули складские помещения, а Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении столицы.

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