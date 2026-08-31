На Киевщине в результате утренней атаки пострадали четыре человека

Утром 31 августа враг атаковал Киевскую область. Четверо человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.
Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь им также оказывается.
Враг продолжает избивать по гражданским объектам Киевщины. Повреждения получили:
"Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Сейчас работаем над ликвидацией последствий атаки", - отметил Тимур Ткаченко.
В конце ночи и утром 31 августа враг нанес удары и по другим регионам Украины.
В 04:20 Россия ударила авиабомбой ФАБ-500 по центральной части Славянска в Донецкой области.
В результате удара разрушен подъезд многоэтажки, повреждения получили по меньшей мере 32 дома, гостиница и детский сад, есть четверо раненых.
Тем временем враг атаковал дронами и Киевщину.
Из-за удара в селе Погребы под Киевом вспыхнули складские помещения, а Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении столицы.