На Киевщине в результате утренней атаки пострадали четыре человека

Сколько человек пострадало

Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь им также оказывается.

Что разрушено и повреждено

Враг продолжает избивать по гражданским объектам Киевщины. Повреждения получили:

в Броварском районе - складские помещения и заведение торговли;

в Бориспольском районе - три складских помещения и многоквартирный дом.

"Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Сейчас работаем над ликвидацией последствий атаки", - отметил Тимур Ткаченко.

В конце ночи и утром 31 августа враг нанес удары и по другим регионам Украины.