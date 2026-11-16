На Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату: загинули чотири людини

Правоохоронці отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння в селі Мала Березанка.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", - йдеться у заяві.

Наразі на місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб).