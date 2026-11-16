На Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату: загинули чотири людини

У Броварському районі Київської області внаслідок вибуху гранати загинули четверо людей, серед них - 17-річна дівчина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.
Правоохоронці отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння в селі Мала Березанка.
"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", - йдеться у заяві.
Наразі на місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.
Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб).
Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому в мікрорайоні Ракове чоловік підірвав гранату просто у власній руці. Внаслідок вибуху він отримав травми.
Крім того, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей.