На Киевщине военный в СЗЧ взорвал гранату: погибли четыре человека

Правоохранители получили сообщение от местной жительницы о том, что мужчина бросил взрывной предмет на территории домовладения в селе Малая Березанка.

"Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СЗЧ, вероятно, взорвал гранату. В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).