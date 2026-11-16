На Киевщине военный в СЗЧ взорвал гранату: погибли четыре человека

В Броварском районе Киевской области в результате взрыва гранаты погибли четыре человека, среди них - 17-летняя девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.
Правоохранители получили сообщение от местной жительницы о том, что мужчина бросил взрывной предмет на территории домовладения в селе Малая Березанка.
"Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СЗЧ, вероятно, взорвал гранату. В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка", - говорится в заявлении.
На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.
Полиция открыла по данному факту уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Напомним, недавно в Хмельницком в микрорайоне Раково мужчина взорвал гранату прямо в собственной руке. В результате взрыва он получил травмы.
Кроме того, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице Святошинского района. В результате взрыва пострадали четыре человека.