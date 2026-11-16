RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

На Киевщине военный в СЗЧ взорвал гранату: погибли четыре человека

19:00 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на Киевщине военный в СЗЧ взорвал гранату (Нацполиция)

В Броварском районе Киевской области в результате взрыва гранаты погибли четыре человека, среди них - 17-летняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Правоохранители получили сообщение от местной жительницы о том, что мужчина бросил взрывной предмет на территории домовладения в селе Малая Березанка.

"Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СЗЧ, вероятно, взорвал гранату. В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевщины.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Напомним, недавно в Хмельницком в микрорайоне Раково мужчина взорвал гранату прямо в собственной руке. В результате взрыва он получил травмы.

Кроме того, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице Святошинского района. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская областьВзрыв