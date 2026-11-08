У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у власній руці

У Хмельницькому в мікрорайоні Ракове чоловік підірвав гранату просто у власній руці. Внаслідок вибуху він зазнав травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Хмельницької області .

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини того, що сталося.

Поліцейські, які оперативно прибули за викликом на місце події, надали постраждалому першу домедичну допомогу.

За попередніми даними, боєприпас вибухнув безпосередньо в руках у чоловіка.

Нагадаємо, що випадки недбалого поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово фіксувалися в різних регіонах України.

Зокрема, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Крім того, подібний інцидент стався на Житомирщині, де під час повітряної тривоги в укритті гімназії в Бердичеві 11-річна учениця розібрала навчальну гранату навчальну гранату в укритті.

Тоді піротехнічний пристрій спрацював, проте, на щастя, ніхто з дітей та педагогів не постраждал.