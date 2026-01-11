UA

Курс долара Економіка Авто Tech

На Київщині без світла залишаються майже 30 тисяч будинків: де найскладніша ситуація

Фото: у Київській області без світла залишаються майже 30 тисяч будинків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області без світла залишаються майже 30 тисяч будинків. Найскладніша ситуація зберігається в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

За словами Калашника, станом на ранок 11 січня енергетикам області вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. 

Погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію. Мороз, ожеледь, обледеніння дерев та електромереж, повалені дерева, які перекривають під’їзди до ліній електропередач, значно сповільнюють роботи.

У багатьох місцях бригади змушені діставатися до пошкоджень у вкрай складних умовах - часто пішки, у мороз і сніг.

"Над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів Київщини", - зазначив глава ОВА.

Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тисяч родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.   

Важкою залишається ситуація у Бориспільському та Броварському районах, де продовжують діяти екстрені відключення світла. 

"Під час сильного морозу та обледеніння дроти електромережі вкриваються льодом, їхня вага зростає, через що вони провисають або рвуться, інколи ламаються опори. Дроти можуть торкатися гілок чи одне одного, спричиняючи нові аварії через коротке замкнення та знеструмлення", - пояснив Калашник.

Відключення світла у Київській області

Нагадаємо, 8 січня у Київській області ввели аварійні відключення світла через негоду.

Найбільше абонентів були знеструмлені у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Причина аварій - складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи.

Водночас нова масована атака російських окупантів 9 січня призвела до додаткових відключень світла.

Київська областьЕлектроенергіяВідключеня світла