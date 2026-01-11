На Киевщине без света остаются почти 30 тысяч домов: где самая сложная ситуация

По словам Калашника, по состоянию на утро 11 января энергетикам области удалось восстановить электроснабжение более 370 тысячам семей.

Погодные условия и в дальнейшем существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы.

Во многих местах бригады вынуждены добираться к повреждениям в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.

"Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, которые устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", - отметил глава ОГА.

Сейчас без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Тяжелой остается ситуация в Бориспольском и Броварском районах, где продолжают действовать экстренные отключения света.

"Во время сильного мороза и обледенения провода электросети покрываются льдом, их вес возрастает, из-за чего они провисают или рвутся, иногда ломаются опоры. Провода могут касаться веток или друг друга, вызывая новые аварии из-за короткого замыкания и обесточивания", - пояснил Калашник.