На Київщині сталася масова бійка, поліція встановлює обставини

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що в столиці вже фіксувалися подібні інциденти із застосуванням зброї. Зокрема, 1 травня 2026 року у Святошинському районі Києва правоохоронці оголошували спеціальну поліцейську операцію для розшуку стрільця, який відкрив стрілянину.

Крім того, у квітні сталися інші резонансні події. Зокрема, у Печерському районі правоохоронці застосували зброю, щоб затримати водія, який наїхав на патрульного та влаштував ДТП.

Також у супермаркеті було ліквідовано чоловіка, який попередньо підпалив квартиру, потім вбив та пораних кількох людей та забарикадувався у супермаркеті