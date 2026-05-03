Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Киевщине произошла массовая драка, полиция устанавливает обстоятельства

15:24 03.05.2026 Вс
2 мин
Что говорят в полиции и как развивались события
aimg Сергей Козачук
Фото: драка из-за шума, полиция устанавливает детали происшествия (facebook.com/zaporizhiapolice)

В селе Святопетровское Киевской области произошел конфликт между подростками и мужчинами, переросший в драку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Детали инцидента

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Бучанском районе, о чем в полицию сообщили местные жители.

По предварительным данным, семья отдыхала на территории домовладения. Рядом с ним компания подростков громко вела себя, из-за чего мужчины решили сделать замечание.

После замечания возник словесный конфликт, который перерос в драку. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Сейчас правоохранители зарегистрировали информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Продолжается проверка.

Стрельба в Киеве стрельба в Киеве

Напомним, что в столице уже фиксировались подобные инциденты с применением оружия. В частности, 1 мая 2026 года в Святошинском районе Киева правоохранители объявляли специальную полицейскую операцию для розыска стрелка, который открыл стрельбу.

Кроме того, в апреле произошли другие резонансные события. В частности, в Печерском районе правоохранители применили оружие, чтобы задержать водителя, который наехал на патрульного и устроил ДТП.

Также в супермаркете был ликвидирован мужчина, который предварительно поджег квартиру, затем убил и раненых нескольких человек и забаррикадировался в супермаркете

