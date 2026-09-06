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На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки РФ (фото)

08:35 06.09.2026 Нд
2 хв
У ДСНС розкрили перші подробиці
aimg Юлія Капітонова
Фото: На Київщині гасили пожежу після удару РФ (Getty Images)

Російські загарбники знову атакували Київську область, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

За словами рятувальників, у Фастівському районі після російського удару загорівся об'єкт інфраструктури.

Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелося залучити додаткові сили й техніку ДСНС.

Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об'єкти.

Вже вранці пожежу вдалося повністю ліквідувати. Внаслідок нової ворожої атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Атака РФ на Київщину 5 вересня

Повітряний напад російських загарбників по Бучанському районі обірвав життя двох людей.

Окрім того, відомо, що в області пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Під удари ворога потрапили:

  • приватні та багатоквартирні будинки;
  • складські приміщення;
  • залізничне полотно;
  • територія сільськогосподарського підприємства;
  • транспортні засоби.

"Прошу жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - закликав місцеве населення глава КОДА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня Росія понад дві години била по Запоріжжю.

Також ми повідомляли, що ворог ударив дронами по підприємствах на Хмельниччині: є руйнування та постраждалі.

Окрім того, нещодавно, росіяни атакували Софіївську Борщагівку під Києвом, унаслідок чого виникла пожежа на складських приміщеннях.

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Київська областьВійна Росії проти УкраїниПожежаДСНСАтака дронів