На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки РФ (фото)

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня Росія понад дві години била по Запоріжжю.

Також ми повідомляли, що ворог ударив дронами по підприємствах на Хмельниччині: є руйнування та постраждалі.

Окрім того, нещодавно, росіяни атакували Софіївську Борщагівку під Києвом, унаслідок чого виникла пожежа на складських приміщеннях.