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В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки РФ (фото)

08:35 06.09.2026 Вс
2 мин
В ГСЧС раскрыли первые подробности
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Киевской области тушили пожар после удара РФ (Getty Images)

Российские захватчики снова атаковали Киевскую область, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины.

По словам спасателей, в Фастовском районе после российского удара загорелся объект инфраструктуры.

Из-за масштабного возгорания, высокой температуры и сильного задымления спасателям пришлось привлечь дополнительные силы и технику ГСЧС.

Специалисты работали на нескольких участках, благодаря чему огонь не распространился на соседние объекты.

Уже утром пожар удалось полностью ликвидировать. В результате новой вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

Атака РФ на Киевщину 5 сентября

Воздушное нападение российских захватчиков по Бучанскому району оборвало жизни двух человек.

Кроме того, известно, что в области повреждено 28 объектов в пяти районах.

Под удары врага попали:

  • частные и многоквартирные дома;
  • складские помещения;
  • железнодорожное полотно;
  • территория сельскохозяйственного предприятия;
  • транспортные средства.

"Прошу жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - призвал местное население глава КОГА Тимур Ткаченко.

Напомним, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.

Также мы сообщали, что враг ударил дронами по предприятиям в Хмельницкой области: есть разрушения и пострадавшие.

Кроме того, недавно россияне атаковали Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.

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