В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки РФ (фото)

Напомним, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.

Также мы сообщали, что враг ударил дронами по предприятиям в Хмельницкой области: есть разрушения и пострадавшие.

Кроме того, недавно россияне атаковали Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.