На Київщині проведуть планові відключення електроенергії: хто і коли залишиться без світла

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 08:00
На Київщині проведуть планові відключення електроенергії: хто і коли залишиться без світла Коли і де вимкнуть світло (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У неділю, 29 вересня, в Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. ДТЕК "Київські регіональні електромережі" проводитиме профілактичні роботи.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради у Telegram.

Вимкнення світла на Київщині

Відключення пов’язані з проведенням профілактичних робіт, які проходитимуть у кількох населених пунктах.

Графік робіт:

  • з 6:00 до 18:00 - Ворзель (вул. Курортна, 37А, Тюльпанова, Яблунська, 43А);

  • з 8:30 до 16:30 - Бабинці (вул. Віти Камінської, 1);

  • з 8:30 до 20:00 - Тарасівщина (вул. Шевченка), Гаврилівка (вул. Михайлівська).

У компанії наголосили, що заходи необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

ДТЕК повертає світло у постраждалих від війни регіонах

Нагадаємо, що ДТЕК постійно працює над відновлення електропостання після російських обстрілів. Так, лише протягом тижня з 8 по 14 вересня енергетики компанії повернули світло майже 63 тисячам родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини, чиї домівки були без електроенергії через ворожі атаки.

Енергетика найбільше залучені до робіт на сході, втім Київщина теж регулярно страждає від російських обстрілів. На початку вересня енергетики за тиждень відновили електропостачання для 1,1 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Читайте також про те, що зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий удар по підприємству за останні два тижні.

Раніше ми писали про те, що на Кіровоградщині розпочалася перевірка резервного енергоживлення напередодні зими, а також готовності "Пунктів незламності".

