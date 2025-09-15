ua en ru
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 63 тисячам родин після ворожих обстрілів

Понеділок 15 вересня 2025 18:40
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 63 тисячам родин після ворожих обстрілів Фото: ДТЕК відновив енергопостачання 63 тис. родин (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 63 тисячам родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини, чиї домівки були без світла через ворожі атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що найбільше відновлень минулого тижня було на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій.

Попри вкрай важку ситуацію енергетики продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. З 8 по 14 вересня тут вдалося відновити електропостачання в домівках 40,5 тисяч місцевих мешканців.

Водночас на Дніпропетровщині за цей же період енергетики повернули світло 21,1 тисячі місцевих жителів.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина. Тут минулого тижня енергетики відновили електропостачання для 1,1 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

