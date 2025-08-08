На Київщині повідомили про ймовірну рейдерську атаку на підприємство з боку осіб, пов’язаних із РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування, оприлюднене на YouTube -каналі "5 каналу".

За даними авторів розслідування, до ймовірного захоплення можуть бути причетні громадянин Російської Федерації Олексій Алякін (відомий також як Левковський), Дмитро Дробко та створене росіянами ТОВ "БК "Прогрес".

Історія конфлікту розпочалася ще у 2016 році, коли українець Сергій Нагай позичив Алякіну 25 млн грн на розвиток бізнесу. Гроші, за твердженням потерпілого, були розтрачені, а в рахунок боргу росіянин запропонував у заставу майновий комплекс у Борисполі, що формально належав ТОВ БК "Прогрес".

У 2020 році, після того як Алякін протягом кількох років не повернув борг, майновий комплекс за іпотечним договором був переданий у власність української компанії ТОВ "КБ Білдінг Груп" та внесений до її статутного капіталу. Підприємство було модернізоване і продовжило свою роботу.

Однак у 2025 році, за версією компанії "КБ Білдінг Груп", відбулася спроба рейдерського захоплення: ТОВ БК "Прогрес" призначило новим директором Дмитра Дробка, якого вважають підставною особою Алякіна. Компанія почала подавати скарги на нібито незаконне вибуття майна з її власності, надаючи, за словами представників "КБ Білдінг Груп", підроблені документи.

Хоча спочатку Міністерство юстиції України відмовило у задоволенні скарг, згодом, після повторного звернення до Офісу протидії рейдерству, Мін’юст видав наказ №1446/5 від 27 травня 2025 року, яким скасував попередні реєстраційні дії. Це фактично означає передачу майнового комплексу назад під контроль компанії, пов’язаної з російським громадянином.

У ТОВ "КБ Білдінг Груп" вважають такі дії незаконними та такими, що мають ознаки рейдерського захоплення на користь осіб з РФ. Підприємство заявляє, що наразі відстоює свої права у судах Києва та Київської області, а також звертається до правоохоронних органів.