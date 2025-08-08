На Киевщине сообщили о вероятной рейдерской атаке на предприятие со стороны лиц, связанных с РФ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование, обнародованное на YouTube-канале "5 канала".

По данным авторов расследования, к вероятному захвату могут быть причастны гражданин Российской Федерации Алексей Алякин (известный также как Левковский), Дмитрий Дробко и созданное россиянами ООО "СК "Прогресс".

История конфликта началась еще в 2016 году, когда украинец Сергей Нагай занял Алякину 25 млн грн на развитие бизнеса. Деньги, по утверждению потерпевшего, были растрачены, а в счет долга россиянин предложил в залог имущественный комплекс в Борисполе, который формально принадлежал ООО СК "Прогресс".

В 2020 году, после того как Алякин в течение нескольких лет не вернул долг, имущественный комплекс по ипотечному договору был передан в собственность украинской компании ООО "КБ Билдинг Групп" и внесен в ее уставный капитал. Предприятие было модернизировано и продолжило свою работу.

Однако в 2025 году, по версии компании "КБ Билдинг Групп", произошла попытка рейдерского захвата: ООО СК "Прогресс" назначило новым директором Дмитрия Дробко, которого считают подставным лицом Алякина. Компания начала подавать жалобы на якобы незаконное выбытие имущества из ее собственности, предоставляя, по словам представителей "КБ Билдинг Групп", поддельные документы.

Хотя сначала Министерство юстиции Украины отказало в удовлетворении жалоб, впоследствии, после повторного обращения в Офис противодействия рейдерству, Минюст издал приказ №1446/5 от 27 мая 2025 года, которым отменил предыдущие регистрационные действия. Это фактически означает передачу имущественного комплекса обратно под контроль компании, связанной с российским гражданином.

В ООО "КБ Билдинг Групп" считают такие действия незаконными и имеющими признаки рейдерского захвата в пользу лиц из РФ. Предприятие заявляет, что сейчас отстаивает свои права в судах Киева и Киевской области, а также обращается в правоохранительные органы.