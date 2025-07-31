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Проти нардепа Лабазюка видвинули вагомі звинувачення: про що мова

Україна, Четвер 31 липня 2025 18:38
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Проти нардепа Лабазюка видвинули вагомі звинувачення: про що мова Фото: директор ДП "Дослідне господарство "Проскурівка" Євгеній Добрянський (кадр із відео)
Автор: Сергій Новіков

Директор ДП "Дослідне господарство "Проскурівка" Євгеній Добрянський опублікував відеозвернення до президента України, генерального прокурора, Уряду та парламенту з проханням втрутиться у ситуацію. Він заявив про нібито рейдерське захоплення підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Добрянського.

У відеозверненні директор державного підприємства "Дослідне господарство "Проскурівка" Євгеній Добрянський заявив про нібито рейдерське захоплення державного підприємства та свідомого доведення до банкрутства.

Як зазначається у зверненні, він вказав на причетність до протиправних дій нібито народного депутата Сергія Лабазюка.

Крім того, у своєму зверненні Добрянський вимагає чесного розслідування та особистого втручання Володимира Зеленського та об'єктивного розслідуванні незаконних дій щодо підприємства та його працівників, а також обіцяє в наступних дописах розповісти всі деталі рейдерського захоплення державпідприємства.

Що відомо про нардепа Лабазюка

Нагадаємо, що у 2019 році група селян Красилівського району взяла участь у мітингу біля Офісу президента зі скаргою на Лабазюка, який, за їхніми словами забирає в людей паї і займається рейдерством. Тоді президент Володимир Зеленський, який вийшов до людей, обіцяв доручити розібратися.

У 2023 році нардепа Сергія Лабазюка підозрювали у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення.

Тожі НАБУ і САП спільно з Кубраковим, а також Найємом викрили депутата на пропозиції неправомірної вигоди. Слідчі повідомляли, що нардеп звернувся до топпосадовця Мінвідновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн, а за це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

В ході слідства Лабазюк був затриманий, деякий час парламентар провів у СІЗО звідки вийшов під заставу. Відзначимо, що Сергій Лабазюк є членом парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради.

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