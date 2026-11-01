На Київщині погіршилася якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

У Київській області вранці 1 листопада тимчасово погіршилася якість повітря у шести населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Як повідомляється, зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря у Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах.

У цих населених пунктах спотерігається помірний рівень дрібнодисперсного пилу, що має тенденцію до зниження.

В інших населених пунктах Київщини, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Хмарна погода з опадами (невеликий дощ) сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу та домішок.

Помірний північно-західний вітер забезпечує інтенсивне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин, завдяки чому загальний індекс якості повітря (AQI) по області перебуває в межах безпечної норми.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.