В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми
В Киевской области утром 1 ноября временно ухудшилось качество воздуха в шести населённых пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.
Как сообщается, зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах.
В этих населенных пунктах наблюдается умеренный уровень мелкодисперсной пыли, имеющий тенденцию к понижению.
В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Облачная погода с осадками (небольшой дождь) способствует естественному очищению приземного слоя атмосферы от пыли и примесей.
Умеренный северо-западный ветер обеспечивает интенсивное перемешивание воздушных масс и быстрое рассеяние вредных веществ, благодаря чему общий индекс качества воздуха (AQI) по области находится в пределах безопасной нормы.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину более 400 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.
К тому же Россия вторые сутки атакует Киевщину дронами. Под ударами - жилье, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.
Последствия атак зафиксированы в шести районах области - Обуховском, Бориспольском, Броварском, Бучанском, Фастовском и Белоцерковском. Есть пострадавшая женщина в Обуховском районе.