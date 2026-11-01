В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми

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В Киевской области утром 1 ноября временно ухудшилось качество воздуха в шести населённых пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.

Как сообщается, зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах. В этих населенных пунктах наблюдается умеренный уровень мелкодисперсной пыли, имеющий тенденцию к понижению. В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Облачная погода с осадками (небольшой дождь) способствует естественному очищению приземного слоя атмосферы от пыли и примесей. Умеренный северо-западный ветер обеспечивает интенсивное перемешивание воздушных масс и быстрое рассеяние вредных веществ, благодаря чему общий индекс качества воздуха (AQI) по области находится в пределах безопасной нормы. Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.