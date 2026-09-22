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На Київщині погіршилась якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

12:40 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)

У Боярці на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря через високу концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, основним забруднювачем у місті наразі є дрібнодисперсний пил.

За умови тривалого впливу він може викликати відчутний дискомфорт під час дихання. Найбільше це стосується дітей, людей похилого віку, осіб із серцево-судинними захворюваннями, а також усіх, хто має підвищену чутливість до подразників.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими та утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі. Також мешканцям рекомендують пити достатньо води, а за наявності домашніх очищувачів повітря - вмикати їх у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київської області екологічна ситуація залишається нормальною. Фахівці не зафіксували жодних перевищень допустимих показників вмісту хімічних чи біологічних речовин у повітрі.

Крім того, рівень гамма-випромінювання по всьому регіону перебуває в межах норми та повністю відповідає природному фону.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські окупанти завдали по Україні масованого удару ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили та придушили 186 повітряних цілей.

Зазначимо, цієї ночі російські війська атакували Броварський район Київської області. Внаслідок удару спалахнули складські та господарські будівлі, а також були пошкоджені приватні будинки й автомобілі.

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Київська областьБояркаЗабруднення повітря