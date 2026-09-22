На Київщині погіршилась якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, основним забруднювачем у місті наразі є дрібнодисперсний пил.

За умови тривалого впливу він може викликати відчутний дискомфорт під час дихання. Найбільше це стосується дітей, людей похилого віку, осіб із серцево-судинними захворюваннями, а також усіх, хто має підвищену чутливість до подразників.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими та утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі. Також мешканцям рекомендують пити достатньо води, а за наявності домашніх очищувачів повітря - вмикати їх у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київської області екологічна ситуація залишається нормальною. Фахівці не зафіксували жодних перевищень допустимих показників вмісту хімічних чи біологічних речовин у повітрі.

Крім того, рівень гамма-випромінювання по всьому регіону перебуває в межах норми та повністю відповідає природному фону.