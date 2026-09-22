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На Киевщине ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми

12:40 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)

В Боярке на Киевщине временно ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за высокой концентрации мелкодисперсной пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в городе является мелкодисперсная пыль.

При длительном воздействии она может вызвать ощутимый дискомфорт во время дыхания. Больше всего это касается детей, пожилых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также всех, кто имеет повышенную чувствительность к раздражителям.

Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми и удержаться от длительного пребывания на открытом воздухе. Также жителям рекомендуют пить достаточно воды, а при наличии домашних воздухоочистителей - включать их в максимальном режиме.

В других населенных пунктах Киевской области экологическая ситуация остается нормальной. Специалисты не зафиксировали никаких превышений допустимых показателей содержания химических или биологических веществ в воздухе.

Кроме того, уровень гамма-излучения по всему региону находится в пределах нормы и полностью соответствует естественному фону.

Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили и подавили 186 воздушных целей.

Отметим, в эту ночь российские войска атаковали Броварской район Киевской области. В результате удара вспыхнули складские и хозяйственные здания, а также были повреждены частные дома и автомобили.

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Киевская областьБояркаЗагрязнение воздуха