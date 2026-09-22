ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Київщині погіршилась якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

12:40 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині погіршилась якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Боярці на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря через високу концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, основним забруднювачем у місті наразі є дрібнодисперсний пил.

За умови тривалого впливу він може викликати відчутний дискомфорт під час дихання. Найбільше це стосується дітей, людей похилого віку, осіб із серцево-судинними захворюваннями, а також усіх, хто має підвищену чутливість до подразників.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими та утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі. Також мешканцям рекомендують пити достатньо води, а за наявності домашніх очищувачів повітря - вмикати їх у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київської області екологічна ситуація залишається нормальною. Фахівці не зафіксували жодних перевищень допустимих показників вмісту хімічних чи біологічних речовин у повітрі.

Крім того, рівень гамма-випромінювання по всьому регіону перебуває в межах норми та повністю відповідає природному фону.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські окупанти завдали по Україні масованого удару ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили та придушили 186 повітряних цілей.

Зазначимо, цієї ночі російські війська атакували Броварський район Київської області. Внаслідок удару спалахнули складські та господарські будівлі, а також були пошкоджені приватні будинки й автомобілі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Боярка Забруднення повітря
Новини
Сили оборони уразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ
Сили оборони уразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки