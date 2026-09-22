На Киевщине ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми
В Боярке на Киевщине временно ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за высокой концентрации мелкодисперсной пыли.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.
По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в городе является мелкодисперсная пыль.
При длительном воздействии она может вызвать ощутимый дискомфорт во время дыхания. Больше всего это касается детей, пожилых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также всех, кто имеет повышенную чувствительность к раздражителям.
Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми и удержаться от длительного пребывания на открытом воздухе. Также жителям рекомендуют пить достаточно воды, а при наличии домашних воздухоочистителей - включать их в максимальном режиме.
В других населенных пунктах Киевской области экологическая ситуация остается нормальной. Специалисты не зафиксировали никаких превышений допустимых показателей содержания химических или биологических веществ в воздухе.
Кроме того, уровень гамма-излучения по всему региону находится в пределах нормы и полностью соответствует естественному фону.
Напомним, в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили и подавили 186 воздушных целей.
Отметим, в эту ночь российские войска атаковали Броварской район Киевской области. В результате удара вспыхнули складские и хозяйственные здания, а также были повреждены частные дома и автомобили.