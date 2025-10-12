На Киевщине после вражеской атаки обесточены три населенных пункта

В результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области без электроснабжения остались три населенных пункта. Аварийные бригады уже работают над восстановлением питания, а в обесточенных громадах действуют пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

В результате очередной российской атаки в Бориспольском районе Киевской области обесточены три населенных пункта. Без электроснабжения на данный момент остаются 9607 семей.

По словам Калашника, аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением централизованного питания.

"Врагу не удастся нас запугать и погрузить в темноту. В населенных пунктах, которые сейчас обезжирены, работают пункты несокрушимости. Здесь есть все необходимое для помощи и поддержки жителей. Вместе мы несокрушимы", - подчеркнул Калашник.