ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Киевщине после вражеской атаки обесточены три населенных пункта

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 14:34
UA EN RU
На Киевщине после вражеской атаки обесточены три населенных пункта Фото: на Киевщине после вражеской атаки обесточены почти 10 тысяч домохозяйств (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области без электроснабжения остались три населенных пункта. Аварийные бригады уже работают над восстановлением питания, а в обесточенных громадах действуют пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

В результате очередной российской атаки в Бориспольском районе Киевской области обесточены три населенных пункта. Без электроснабжения на данный момент остаются 9607 семей.

По словам Калашника, аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением централизованного питания.

"Врагу не удастся нас запугать и погрузить в темноту. В населенных пунктах, которые сейчас обезжирены, работают пункты несокрушимости. Здесь есть все необходимое для помощи и поддержки жителей. Вместе мы несокрушимы", - подчеркнул Калашник.

Напомним, что сегодня, 13 октября, россияне "Шахедом" атаковали электростанцию в Киевской области. Ранены двое работников ДТЭК.

Заметим также, что в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит