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На Київщині після російської атаки спалахнула пожежа на складах

20:00 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на Київщині після ворожої атаки загорілися складські приміщення (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки сталося загоряння складських приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Через чергову атаку російських військ у Бучанському районі були пошкоджені склади, на території яких спалахнула пожежа.

На місці надзвичайної події продовжують працювати всі оперативні та профільні служби.

Наразі інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня в Дніпровському районі столиці неподалік від станції метро зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника, через що спалахнула пожежа на відкритій території.

Вже вранці 2 жовтня під час чергового обстрілу в Дарницькому районі Києва уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, у результаті чого загинула людина.

Крім того, війська РФ перед зимою розширюють кампанію ударів по українській критичній інфраструктурі, активно застосовуючи нові реактивні "шахеди" та посилюючи атаки на енергетичну систему країни.

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