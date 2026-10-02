В Киевской области после российской атаки вспыхнул пожар на складах

Напомним, что вечером 1 октября в Днепровском районе столицы неподалеку от станции метро зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника, из-за чего вспыхнул пожар на открытой территории.

Уже утром 2 октября во время очередных обстрелов в Дарницком районе Киева обломки попали в 25-этажный жилой дом, в результате чего погиб человек.

Кроме того, войска РФ перед зимой расширяют кампанию ударов по украинской критической инфраструктуре, активно применяя новые реактивные "шахеды" и усиливая атаки на энергетическую систему страны.