У Київській області легковик зіткнувся з автобусом: багато постраждалих

У Бориспільському районі Київської області легкове авто зіштовхнулося з автобусом. Внаслідок аварії постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Telegram .

Як зазначають правоохоронці, водій автомобіля Daewoo не пропустив автобус, внаслідок чого відбулося зіткнення. Автобус з пасажирами перекинувся.

Фото: аварія у Бориспільському районі (t.me/policekyivregion)

"Постраждали дев'ять осіб, з яких три перебувають у тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР, оскільки будь-яка незначна помилка на дорозі може коштувати життя.

Аварії в Україні

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що в Бучанському районі Київської області сталася ДТП - фура врізалася в блокпост. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

При цьому 25 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що легковий автомобіль збив двох військових на блокпосту. Внаслідок інциденту один з них загинув.

Також 23 липня у Хмельницькій області в аварії загинула сім'я з чотирьох осіб, у тому числі один підліток. Винного вже затримали правоохоронці.