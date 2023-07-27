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В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: много пострадавших

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Четверг 27 июля 2023 17:27
В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: много пострадавших Фото: в Киевской области легковушка столкнулась с автобусом (t.me/policekyivregion)
Автор: Иван Носальский

В Бориспольском районе Киевской области легковое авто столкнулось с автобусом. В результате аварии пострадали девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

Как отмечают правоохранители, водитель автомобиля Daewoo не пропустил автобус, в результате чего состоялось столкновение. Автобус с пассажирами перевернулся.

В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: много пострадавшихФото: авария в Бориспольском районе (t.me/policekyivregion)

"Пострадали девять человек, из которых три находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника", - сказано в сообщении полиции.

Правоохранители призвали всех участников дорожного движения придерживаться ПДД, поскольку любая незначительная ошибка на дороге может стоить жизни.

Аварии в Украине

Напомним, 27 июля стало известно, что в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП - фура врезалась в блокпост. В результате происшествия пострадавших нет.

При этом 25 июля в полицию поступило сообщение о том, что легковой автомобиль сбил двух военных на блокпосту. В результате инцидента один из них погиб.

Также 23 июля в Хмельницкой области в аварии погибла семья из четырех человек, в том числе один подросток. Виновного уже задержали правоохранители.

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ДТП Борисполь Киевская область автобуси
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