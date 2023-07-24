У Хмельницькій області в аварію потрапила родина з дітьми: загинуло четверо людей

В Хмельницькій області трапилась ДТП, в якій загинула родина з чотирьох людей, в тому числі і 15-річний підліток. Винуватця вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

"В аварії загинула сім’я з Нетішина: 39-річний чоловік, його 35-річний брат та дружина. Старший 15-річний син помер під час реанімаційних заходів у "швидкій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, молодшого, 8-річного хлопчика, госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Обставини аварії

ДТП сталася вчора, 23 липня, близько 18:00 години на автодорозі поблизу села Берездів. Там зіткнулись Chevrolet Captivа, за кермом якої був під 26-річний житель м. Нетішин та Ford Kuga, за кермом якого перебував 39-річний мешканець того ж міста.

Водій та 23-річна пасажирка автомобіля Chevrolet Captiva отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Поліцейські затримали водія автомобіля Chevrolet Captiva в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в лікарні під вартою.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, раніше в Чернігівській області автомобіль потрапив під потяг. В аварії загинула сім'я - 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна донька, які перебували в автомобілі. Ще одну дитину, 3-річну дівчинку, яка теж була в автомобілі, забрала швидка. Незабаром стало відомо, що у лікарні померла і вона.

Нагадаємо, під Львовом автомобіль врізався в потяг, внаслідок чого загинув водій та його 8-річна дочка.