Фура врізалася в блокпост під Бучею: фото та перші подробиці

На блокпосту у Бучанському районі Київської області у четвер, 27 липня, сталася ДТП за участю фури. Багатотонна вантажівка врізалася прямо в нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

Так, 22-річний водій вантажівки DAF рухався головною дорогою. У цей час, 27-річний водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці, чим створив аварійну ситуацію.

"Водій DAF, аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, на щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих на зараз немає.

Аварії на блокпостах

Останнім часом на блокпостах сталося кілька ДТП. Буквально вчора, 26 липня, на блокпосту у Києві автомобіліст збив трьох військових, один із яких загинув. Зокрема, на початку 23-річний водій збив двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Після цього автомобіль протаранив ще два припарковані автомобілі, в одному з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350, яким виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на цьому ж блокпосту збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.