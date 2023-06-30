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У Київській області група молодиків побила військового

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П'ятниця 30 червня 2023 21:29
У Київській області група молодиків побила військового Фото: у Київській області група молодих людей побила військового (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У селі Житні Гори Київської області сталася бійка за участю військового. Його побила група молодих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, 25 червня між компанією місцевих мешканців та військовослужбовцем розпочалася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Фото: зловмисники побили військового у Київській області (facebook.com/pol.kyivregion)

Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту. Після цього військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм.

Як зазначають у поліції, військових у момент бійки перебував поза службою.

Нагадаємо, 26 травня у Києві скандальний суддя Олексій Тандир на смерть збив військового на блокпосту. Зловмисника затримали, а згодом взяли під варту. Нещодавно йому продовжили запобіжний захід.

Згідно з версією слідства, Тандир міг перебувати за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили українського військового Артура Ананьєва. Священика, який розпочав бійку, пізніше оголосили у розшук, оскільки він втік.

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Київська область військовий
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