ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области группа молодых людей избила военного

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 21:29
В Киевской области группа молодых людей избила военного Фото: в Киевской области группа молодых людей избила военного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Фото: злоумышленники избили военного в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.

Как отмечают в полиции, военных в момент драки находился вне службы.

Напомним, 26 мая в Киеве скандальный судья Алексей Тандыр насмерть сбил военного на блокпосту. Злоумышленника задержали, а позже взяли под стражу. Недавно ему продлили меру пресечения.

Согласно версии следствия, Тандыр мог находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что священнослужители УПЦ Московского патриархата избили украинского военного Артура Ананьева. Священника, который начал драку, позже объявили в розыск, поскольку он сбежал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область військовий
NEWS
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны