В Киевской области мужчина устроил стрельбу возле детской площадки, есть раненые

В Василькове Киевской области 32-летний мужчина применил травматический пистолет и ранил двух местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Национальной полиции Киевской области.

Как сообщают полицейские, стрельба произошла возле одной из детских площадок.

Правоохранители выяснили, что вечером к группе людей подошел неизвестный мужчина. Он сделал им замечание и начал нецензурно высказываться в адрес двух граждан. Когда один из мужчин попытался подойти к нему, фигурант дважды ударил его кулаком по лицу.

После этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и не менее десяти раз выстрелил в сторону обоих мужчин.

Полицейские показали, кто устроил стрельбу в Василькове (Фото: kv.npu.gov.ua)

Пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Личность нападающего оперативно установили сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с управлением уголовного розыска полиции Киевщины. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли доказательства.

Полицейские показали, где произошла стрельба в Василькове (Фото: kv.npu.gov.ua)

При процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.