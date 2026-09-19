В Киевской области мужчина устроил стрельбу возле детской площадки, есть раненые
В Василькове Киевской области 32-летний мужчина применил травматический пистолет и ранил двух местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Национальной полиции Киевской области.
Как сообщают полицейские, стрельба произошла возле одной из детских площадок.
Правоохранители выяснили, что вечером к группе людей подошел неизвестный мужчина. Он сделал им замечание и начал нецензурно высказываться в адрес двух граждан. Когда один из мужчин попытался подойти к нему, фигурант дважды ударил его кулаком по лицу.
После этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и не менее десяти раз выстрелил в сторону обоих мужчин.
Полицейские показали, кто устроил стрельбу в Василькове (Фото: kv.npu.gov.ua)
Пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Личность нападающего оперативно установили сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с управлением уголовного розыска полиции Киевщины. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли доказательства.
Полицейские показали, где произошла стрельба в Василькове (Фото: kv.npu.gov.ua)
При процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно полиция Киева сообщила о стрельбе в Святошинском районе .
Впоследствии стало известно, что у входа в медицинское учреждение неизвестный мужчина в упор расстрелял 71-летнего директора клиники.