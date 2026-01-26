На Київщині частково повернули екстрені відключення: де діють

Ввечері понеділка, 26 січня, у частині Київської області знову було запроваджено екстрені графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Варто нагадати, що енергетики сьогодні вдень, 26 січня, повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.

Варто нагадати, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"В частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - сказано у повідомленні.

Ситуація у енергосистемі України

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Після серії масованих ударів РФ по енергооб’єктах в країні зберігається напружена ситуація з електропостачанням. У багатьох регіонах уже запроваджено погодинні обмеження подачі світла.

При цьому час і тривалість відключень можуть коригуватися. Актуальну інформацію для свого міста або громади рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Аналітики зазначають, що Росія активізувала далекобійні удари по енергетичних об’єктах України з метою роз’єднання єдиної енергосистеми на окремі так звані "енергетичні острови".

Через серйозні проблеми з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було введено надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Детальніше про ситуацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.