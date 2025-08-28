По Київщині били дронами та ракетами: є поранений, зруйновано приватні будинки

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Він отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

"У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку", - зазначили в КОВА.

У відомстві додали, що наслідки атаки наразі фіксуються щонайменше у двох районах області. Ворожі удари тривають, більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.