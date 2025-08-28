RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

По Киевской области били дронами и ракетами: есть раненый, разрушены частные дома

Иллюстративное фото: по Киевщине 28 августа били дронами и ракетами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ночью враг совершил массированную атаку на Киевскую область дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом оказались различные населенные пункты области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал 33-летний мужчина в Фастовском районе. Он получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В Броварском районе повреждены частный дом и квартира. Также в Фастовском районе зафиксированы повреждения частного дома", - отметили в КОВА.

В ведомстве добавили, что последствия атаки пока фиксируются как минимум в двух районах области. Вражеские удары продолжаются, более подробную информацию обещают предоставить позже.

 

Стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область