ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

По Київщині били дронами та ракетами: є поранений, зруйновано приватні будинки

Четвер 28 серпня 2025 06:02
UA EN RU
По Київщині били дронами та ракетами: є поранений, зруйновано приватні будинки Ілюстративне фото: по Київщині 28 серпня били дронами та ракетами (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київську область дронами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом опинилися різні населені пункти області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Він отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

"У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку", - зазначили в КОВА.

У відомстві додали, що наслідки атаки наразі фіксуються щонайменше у двох районах області. Ворожі удари тривають, більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

Варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили