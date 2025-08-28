По Київщині били дронами та ракетами: є поранений, зруйновано приватні будинки
Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київську область дронами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом опинилися різні населені пункти області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Він отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
"У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку", - зазначили в КОВА.
У відомстві додали, що наслідки атаки наразі фіксуються щонайменше у двох районах області. Ворожі удари тривають, більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.
Варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.
Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.
