По Киевской области били дронами и ракетами: есть раненый, разрушены частные дома

Четверг 28 августа 2025 06:02
По Киевской области били дронами и ракетами: есть раненый, разрушены частные дома Иллюстративное фото: по Киевщине 28 августа били дронами и ракетами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ночью враг совершил массированную атаку на Киевскую область дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом оказались различные населенные пункты области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал 33-летний мужчина в Фастовском районе. Он получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В Броварском районе повреждены частный дом и квартира. Также в Фастовском районе зафиксированы повреждения частного дома", - отметили в КОВА.

В ведомстве добавили, что последствия атаки пока фиксируются как минимум в двух районах области. Вражеские удары продолжаются, более подробную информацию обещают предоставить позже.

Стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

