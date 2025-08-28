По Киевской области били дронами и ракетами: есть раненый, разрушены частные дома

Ночью враг совершил массированную атаку на Киевскую область дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом оказались различные населенные пункты области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал 33-летний мужчина в Фастовском районе. Он получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В Броварском районе повреждены частный дом и квартира. Также в Фастовском районе зафиксированы повреждения частного дома", - отметили в КОВА.

В ведомстве добавили, что последствия атаки пока фиксируются как минимум в двух районах области. Вражеские удары продолжаются, более подробную информацию обещают предоставить позже.