Політика
Київщина під атакою "Шахедів": у регіоні працює ППО

Україна , Понеділок 22 вересня 2025 02:18
Київщина під атакою "Шахедів": у регіоні працює ППО Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київській області триває повітряна тривога та працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.

Раніше повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

У Борисполі місцеві мешканці повідомляли про влучання і пожежу на місці удару БпЛА. Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Оновлено о 02:20

Місцеві Telegram-канали повідлмляють, що загроза для Борисполя триває.

Раніше РБК-Україна повідомляло про повітряну тривогу в ніч на 22 вересня в декількох областях України через ударні дрони "Шахед", які російські військові запустили по Україні.

Під загрозою досі перебувають східні та південні області України.

Попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.

