Киевщина под атакой "Шахедов": в регионе работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram .

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.

Ранее сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

В Борисполе местные жители сообщали о попадании и пожаре на месте удара БпЛА. Официальной информации по этому поводу пока нет.