ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевщина под атакой "Шахедов": в регионе работает ПВО

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 02:18
UA EN RU
Киевщина под атакой "Шахедов": в регионе работает ПВО Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области продолжается воздушная тревога и работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.

Ранее сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

В Борисполе местные жители сообщали о попадании и пожаре на месте удара БпЛА. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее РБК-Украина сообщало о воздушной тревоге в ночь на 22 сентября в нескольких областях Украины из-за ударных дронов "Шахед", которые российские военные запустили по Украине.

Под угрозой до сих пор находятся восточные и южные области Украины.

Предыдущая массовая "шахедная" тревога была в Украине 19 сентября. Тогда под атакой ударных дронов армии РФ находились восточные, южные, северные и центральные регионы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Дрони Война в Украине
Новости
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город