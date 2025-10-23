Київрада вимагатиме від Ради повернути відібрані у міста 8 млрд грн, - Кличко

Зокрема, за його словами, вимагатиме повернути до бюджету міста 8 млрд гривень, які центральна влада вилучила у Києва.

"Столиця на порозі опалювального сезону - четвертого в умовах воєнного стану. Ми готувалися до нього, враховуючи досвід попередніх складних років. Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго - та теплогенеруючі об’єкти", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що місто потребує збільшення фінансування на посилення ППО та захист цивільної і військової інфраструктури, тому Київрада вимагатиме від ВР повернути вилучені з бюджета столиці 8 мільярдів гривень.

"Ситуація дуже складна… І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин. Тому Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва. Йдеться якраз про кошти, які цинічно відібрали у столиці. Київрада звертається, щоб ці кошти були зараховані до загального фонду бюджету столиці", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ці кошти будуть використані виключно для посилення захисту столиці.

"Кошти мають бути використані виключно за такими напрямами: на забезпечення фінансування посиленого захисту інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту. Інших об’єктів, що мають вплив на забезпечення життєдіяльності столиці. На забезпечення фінансування посиленого захисту військових об’єктів та майна, об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, розташованих у межах Києва. А також на забезпечення фінансування посилення сил і засобів ППО столиці", - зазначив Віталій Кличко.