З бюджету Києва "заднім числом" заберуть 8 млрд гривень, - Загуменний

Президент підписав закон про вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн попри те, що він є неконституційним та незаконним. До того ж гроші у столиці заберуть "заднім числом", з серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Так, закон України про вилучення з міського бюджету 8 мільярдів гривень підписаний та вступив у силу. Згідно з цим законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, який має вищу юридичну силу, та, як виняток, забирається гарантований 10-відсотковий податок на прибуток, що мав би надходити до бюджету громади, і перенаправляється до резервного фонду державного бюджету. Ця норма вступає в силу з 1 серпня 2025 року, тобто традиційно «заднім числом», - написав Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що закон підписаний попри зауваження та застереження, викладені у висновках Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради України.

Зокрема, Головне науково-експертного управління ВРУ наголошує, що положення закону про вилучення 8 млрд у Києва не узгоджується з принципом самостійності бюджетної системи України. Це рішення може негативно позначитися на збалансованості місцевого бюджету та збалансованості бюджетної системи України. Не надано належного фінансово-економічного обґрунтування пропозиції тощо.

Головне юридичне управління ВРУ наголосило, що "вказане знаходиться поза межами конституційних приписів". Також не передбачено заміни джерел доходу бюджету міста Києва, зменшеного цим законом, зазначив Загуменний.