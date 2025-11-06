Київрада вимагає від президента звільнити Бахматова з посади керівника Деснянської РДА
Київська міська рада звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом звільнити голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, який на публічному заході застосував силу до жінки-депутатки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Київради.
Відповідний проєкт рішення підтримано 69 голосами з 83.
У Київраді наголошують, що застосування фізичної сили з боку голови РДА є несумісним із його посадовими обов’язками та статусом публічного службовця.
"Перебування Бахматова на посаді голови Деснянської РДА після цього інциденту дискредитує органи державної влади і особисто Президента України. Звертаємося до Вас, пане Президенте, з вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської РДА", - йдеться у зверненні.
Також депутати Київради звернулися до Першої леді Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі.
"Ми наполягаємо на негайному реагуванні та закликаємо продемонструвати рішучу позицію у захисті честі і гідності як обраних представників громади, так і кожного громадянина України", - зазначили депутати.
Інцидент у Деснянській РДА
Як повідомлялося, 27 серпня очільник Деснянського району столиці Максим Бахматов під час публічного заходу застосував фізичну силу до депутатки Київради, заступниці мера Києва Ганни Старостенко, коли вона хотіла взяти слово і підійшла до мікрофону. Згодом проти Бахматова було відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше комісії Київради схвалили звернення до президента про звільнення Максима Бахматова.