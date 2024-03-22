У "Київпастрансі" призначили тимчасового в.о гендиректора після звільнення Левченка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вчора, 21 березня, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення генерального директора "Київпастрансу" Дмитра Левченка. Зокрема він заявив, що також буде звільнений директор з виробництва Павло Кирилюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. На наступний день Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обовʼязків.

Вже 20 березня міський голова прийняв відставку директора КП, який очолював підприємство більше дев'яти років.

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