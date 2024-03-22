В "Киевпасстрансе" назначили временного и.о гендиректора после увольнения Левченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как пишет КГГА, обязанности генерального директора временно будет исполнять заместитель Кирилюка Евгений Пушков.

Вчера, 21 марта, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении генерального директора "Киевпасстранса" Дмитрия Левченко. В частности, он заявил, что также будет уволен директор по производству Павел Кирилюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 марта появилось расследование Bihus.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. На следующий день Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Уже 20 марта городской голова принял отставку директора КП, возглавлявшего предприятие более девяти лет.

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