ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Киевпасстрансе" назначили временного и.о гендиректора после увольнения Левченко

Пятница 22 марта 2024 11:43
UA EN RU
В "Киевпасстрансе" назначили временного и.о гендиректора после увольнения Левченко Фото: Дмитрий Левченко, бывший генеральный директор "Киевпасстранса" (kpt.kyiv.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" будет временно выполнять заместитель бывшего гендиректора предприятия Евгений Пушков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Увольнение Левченко

Вчера, 21 марта, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении генерального директора "Киевпасстранса" Дмитрия Левченко. В частности, он заявил, что также будет уволен директор по производству Павел Кирилюк.

Назначение и.о гендиректора

Как пишет КГГА, обязанности генерального директора временно будет исполнять заместитель Кирилюка Евгений Пушков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 марта появилось расследование Bihus.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. На следующий день Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Уже 20 марта городской голова принял отставку директора КП, возглавлявшего предприятие более девяти лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными